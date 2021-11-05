Üye Girişi
ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

05.11.2021 11:10
ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

Doğrudan istihdamı 39 bin kişiyi aşan ŞOK Marketler, çiftçiler, küçük ve orta ölçekli tedarikçilerle birlikte yüz binlerce kişiye ulaşan bir ekosisteme iş imkanı sunuyor.

Doğrudan istihdamı 39 bin kişiyi aşan ŞOK Marketler, çiftçiler, küçük ve orta ölçekli tedarikçilerle birlikte yüz binlerce kişiye ulaşan bir ekosisteme iş imkanı sunuyor. 2021'in ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişi işe alınırken son beş yılda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlandı. Aynı dönemde açılan mağazalar ve yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine 2,5 milyar TL katkı yapıldı.

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Buna göre bu yılın ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişiyi daha istihdam edilirken Türkiye'nin 81 ilinde 39 binden fazla çalışanı ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Toplam mağaza sayısı 8 bin 998'e ulaşan market zincirinin son 5 yılda yaptığı istihdam 27 bini geçti.

ŞOK Marketler'in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20,4 milyar TL'ye ulaşırken, son beş yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer yatırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı 2,5 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye'nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştıran zincir, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu.

"Enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz"

KAP'a açıkladıkları finansal sonuçları değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi: "Güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak üzerine kurulu iş modeli, müşterilerimiz nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor. Marketlerin iç enflasyonu her zaman TÜFE'nin birkaç puan altında olmasıyla enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' gibi projelerle üretici ve çiftçilerimize de destek olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize 39 binden fazla çalışanımızın yanı sıra, sürekli denetlenip kontrol edilen binden fazla tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hizmet götürüyoruz"

"E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimize devam edeceğiz"

Altyapısını hızla dijitalleştirerek müşterilerinin alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmaya da devam eden zincir, bu kapsamda 2020 yılı Mart ayında devreye alınan ve tüm Türkiye'de kullanılabilen online alışveriş uygulaması 'Cepte ŞOK' ile ilgili olarak Uğur Demirel şu bilgileri verdi: "Pandemi döneminde, yurt dışında birçok ülkede market rafları boşalırken hem sektör hem de biz çok iyi bir sınav verdik. Bu süreçte çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz uygulamaya olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Müşterilerimiz internet sitesi ve mobil uygulamanın yanı sıra telefonla da sipariş verebiliyorlar. E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimizi sürdüreceğiz" - İSTANBUL

ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı
ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhaliflerden 11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı MSB sosyal medyada paylaşılan 11:03 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden işlem görüyor 10:55 Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden işlem görüyor
Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı 10:53 Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik 10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
11:02 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:33 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı
10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor         
11:09
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı         
11:06
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
10:42
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
04:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement