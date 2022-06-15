Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor - Son Dakika
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Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor

15.06.2022 21:43
Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor

ABD'nin New York kentinde günlerce sokaklarda ve evsizler barınağında yaşayan Hakkı Akdeniz'in başarı hikayesi evsizlere ilham kaynağı oldu.

ABD'nin New York kentinde günlerce sokaklarda ve evsizler barınağında yaşayan Hakkı Akdeniz'in başarı hikayesi evsizlere ilham kaynağı oldu.

ABD'nin New York kentinde sokaklarda ve evsizler barınağında yaşayan Hakkı Akdeniz şimdi New York'un ünlü pizza zinciri Champion Pizza'nın patronu. Akdeniz, hayat hikayesinde evsizlikten patronluğa yükselse de zorluklarla dolu geçmişini unutmadı. Şimdi hayattaki motivasyonlarından biri, umudu kırılanların umutlarını tekrar yeşertmek ve onlara ilham kaynağı olmak olan Akdeniz, Rutgers TEDx'e konuk oldu.

Hayattaki amacının para olmadığını belirten Akdeniz, ABD'ye ilk geldiği dönem 96 gün boyunca kaldığı evsizler barınağı Bowery Mission'u zaman zaman ziyaret ettiğini belirtti. Evsizler için yardım organizasyonları da düzenleyen Akdeniz, bu organizasyonlar sırasında şahit olduğu bazı hikayeleri anlattı. Psikolojik sıkıntılarla mücadele etmeye çalışan ve sokakta yaşayan Eddie adında eski bir askerden bahseden Akdeniz, "Ona bir iş teklifinde bulundum. Şaşırdı ve emin olup olmadığımı sordu. Duş alamadığı için çok kötü koktuğunu söyledi. Onu çok iyi anlayabiliyordum, çünkü geçmişte ben de onun gibi sokakta ve barınakta yaşamış, duş alamamıştım. Onun nasıl bir acı içinde olduğunu hissedebiliyordum. Eddie'yi berbere götürüp tıraş ettirdim. Spor salonunda duş almasını sağladım. Üzerine güzel elbiseler aldım. 1.80 metre boyundaki Eddie o gün bir model gibi olmuştu. Onu pizza dükkanıma tekrar götürdüm. Müdür onun birkaç saat önce gördüğü adam olduğunu anlayamadı. Evsiz bir kişiden normal bir kişiye dönüşmesi sadece birkaç saat sürdü. Eddie benim restoranlarımda dört yıl çalıştı" dedi.

Evsizlerin hayatına dokunuyor

Akdeniz, küçük kızı öldükten sonra alkol sorunları yaşayan Alex'in hayatına da dokundu. Onunla tanıştığında çok kötü öksürdüğünü anımsayan Akdeniz, "Doktora götürdüm. Ertesi gün Eddie gibi Alex'i de pizza restoranımda işe aldım. İki yıl boyunca bizimle çalıştı. Alex'in şu an yeni bir sevgilisi var. Yeni bir hayatı var. Film şirketinde iş buldu ve kendi bildiği işini yapıyor şu anda, çok mutlu" şeklinde konuştu.

"Herkes ikinci şansı hak eder "

Herkesin hayatta "ikinci şansı" hak ettiğini belirten Akdeniz, "Sokakta o insanlarla konuşup hikayelerini dinlemelisiniz. Onlara içten yaklaşırsanız mutlaka yaşadıkları her şeyi anlatırlar. Genellikle konuşmayı pek sevmiyorlar. Çünkü çok utangaçlar. Her zaman onların yanından geçiyor ancak selam dahi vermiyoruz. Eğer evsizlere sahip çıkarsak sokakta daha az evsiz olacaktır. ve size söz veriyorum, onları işe alırsanız sizin için daha çok çalışacaklar. Çünkü çok mücadele ediyorlar ve geri dönmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Şu an Champion Pizza'nın yanı sıra Hakki's markası ile 700'den fazla süpermarkette dondurulmuş pizza satan Akdeniz, başarının sırrının kibar ve mütevazı olmakta yattığını belirterek, "Çünkü nezaket bedava ve bu kavram başarının da anahtarı. Nezaket, evrensel bir dildir" dedi. - İSTANBUL

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New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Akdeniz, evsiz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor - Son Dakika

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