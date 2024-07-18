Söke'de arı kolonileri denetlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Söke'de arı kolonileri denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından arı konaklama yerlerindeki kolonilerin denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde arıların sağlığı ve üretim verimliliği incelendi, arıcılara hastalıklardan korunma ve kolonilerin güçlendirilmesi konusunda bilgi verildi. Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için üreticilerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

18.07.2024 11:41
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Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından arı konaklama yerlerindeki kolonilerin denetimi gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan denetimler kapsamında, arı kolonilerinin sağlığı ve üretim verimliliği incelendi. Yetkililer, arıcılığın bölge ekonomisi için önemine dikkat çekerek bu tür denetimlerin arı sağlığını korumak ve bal üretimini artırmak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti. Denetimler sırasında, arıların hastalıklardan korunması ve kolonilerin güçlendirilmesi için gerekli önlemler hakkında arıcılara bilgi verildi. Yetkililer, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için üreticilerin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, arıcılara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke'de arı kolonileri denetlendi - Son Dakika

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