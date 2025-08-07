Söke Ovası\'ndaki Sulama Sorunu Çözüldü

Geçtiğimiz hafta Söke Ovası'nda yaşanan sulama sorunu, üreticileri zor durumda bırakmış, pamuk başta olmak üzere birçok tarım ürününün yanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olurken sorunun çözülmesinin ardından Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yetkililere teşekkür etti.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan süreci değerlendirdi ve destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Suyunu paylaşmayan, ekmekten pay alamaz" diyen Başkan Özer, açıklamasında; "Söke Ovası'nda ürünlerimiz için su, hayati bir sorun haline gelmişti. Üreticimizin mücadelesi büyük bir çıkmaza sürüklenmişti. Tam da bu dönemde devletimizin ve siyasilerimizin gösterdiği hassasiyet bizler için adeta 'can suyu' oldu. Üreticimizin yarasına merhem olmak adına atılan her adım kıymetlidir" dedi.

Kooperatif olarak her şartta üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özer, üretimin ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek; "Biz bir üretici kooperatifiyiz. Amacımız çiftçimizin kalkınmasını sağlamak ve bu yolda elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Derdimize kulak veren, çözüm için çaba sarf eden herkes bizim baş tacımızdır. Biz çiftçiler, ekmeğinde tuzu olanla ekmeğimizi bölüşürüz. Ancak suyunu paylaşmayan, bu sofradan ekmek alamaz" diye konuştu. - AYDIN