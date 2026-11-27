Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin 2026-2027 İş Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Üretici ortakların yoğun katılımıyla kooperatif tesislerinde gerçekleştirilen mali kongrede, 2025-2026 iş yılına ait finansal tablolar ele alınarak oylandı. Geride kalan iş yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

Kongrede söz alan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, geride kalan sezonu değerlendirdi ve yeni dönemin ürün alım politikaları, kooperatifin mali yapısı ile TARİŞ Pamuk Birliği'ne atanan denetim kayyumu konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Özer, Söke Ovası'nda bu sezon yaklaşık 85 bin dönüm pamuk ekildiğini belirterek tahmini rekoltenin 42 bin 500 ton civarında olduğunu söyledi. Sezon boyunca kooperatifin yaklaşık 10 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, bu miktarın ovada üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 20'sine denk geldiğini kaydetti.

İzmir TARİŞ Pamuk Birliği'ne denetim kayyumu atanmasını da değerlendiren Özer, birlik yönetiminin artık büyük ölçüde denetim altında bulunduğunu savundu. Birlik yönetimine yönelik eleştirilerini sert ifadelerle dile getiren Özer, "Denetim kayyumu izin vermeden çöp dahi alıp satamayacaklar" diye konuştu. Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özer, konuya ilişkin yeni hukuki süreçlerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Pamuk ekiminin azalması sebebiyle buğday alımlarına ağırlık verdiklerini açıklayan Özer, sezon boyunca 13 milyon kilogram buğday aldıklarını belirtti. Söke merkez tesislerinin TMO'ya kiralandığını ve burada 39 milyon kilogram buğday alımı yapıldığını söyleyen Özer, Sarıkemer ve Güllübahçe tesislerinin de kiralanıp hizmete açılmasına yönelik taleplerinin karşılık bulmadığını dile getirdi.

Özer, çiftçilerin önümüzdeki sezon sıra ve randevu beklemeksizin ürünlerini teslim edebilmeleri bakımından TMO'nun alım kapasitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı; Ziraat Odası ile sivil toplum kuruluşlarına ortak mücadele çağrısı yaptı.

Özer, pamuk fiyatlarının uzun süredir aynı seviyede kalmasına karşın girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, kooperatifin ekonomik sürdürülebilirliğini korumak amacıyla buğday ve ayçiçeği ticaretine de yöneldiklerini söyledi. Üreticinin kazanmasının kendileri için öncelik olduğunu belirten Özer, alım politikalarında kooperatifin mali yapısının da gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının son bölümünde kendisine yönelik eleştirilere ve kooperatif içindeki muhalif girişimlere de değinen Özer, Söke TARİŞ'in gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini savundu. Özer, üreticilere birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Dedikodularla vakit kaybetmeyelim. Pamuğumuza, buğdayımıza, ayçiçeğimize ve üretimimize odaklanalım. Bu kurumu daha ileriye nasıl taşıyacağımıza bakalım" sözleriyle konuşmasını tamamladı.