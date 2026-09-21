Söke TARİŞ, pamuk üreticilerine kilogram başına 102 liralık alım fiyatını açıkladı - Son Dakika
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Söke TARİŞ, pamuk üreticilerine kilogram başına 102 liralık alım fiyatını açıkladı

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Söke TARİŞ, pamuk üreticilerine kilogram başına 102 liralık alım fiyatını açıkladı
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Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, 2026-2027 sezonu pamuk alım fiyatını kilogram başına 102 lira olarak açıkladı. Başkan İsmail Özer, fiyatın dünya piyasaları ve artan maliyetler dikkate alınarak belirlendiğini, üreticilerin fiyattan memnun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke'de TARİŞ Pamuk Kooperatifi, 2026-2027 sezonunun yeni mahsul pamuk alım fiyatını açıkladı. Kooperatif tarafından belirlenen kilogram başına 102 liralık alım fiyatı, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeni sezonun ilk pamuk alımını geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştiren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nde, üreticilerin merakla beklediği alım fiyatı da netleşti. Kooperatif ortaklarına Cuma günü gönderilen kurumsal SMS ile yeni sezon pamuk alım fiyatının 102 TL olduğu duyuruldu. Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, fiyatın dünya pamuk piyasalarındaki gelişmeler ve mevcut ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlendiğini ifade ederek, yeni sezon fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Pamuk üretiminin sürdürülebilirliği açısından alım fiyatlarının büyük önem taşıdığını belirten Başkan İsmail Özer, kooperatif olarak üreticiyi koruyan bir fiyat politikası izlediklerini söyledi.

Özer, "Üreticimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması bizim en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışla, dünya pamuk piyasalarındaki gelişmeleri, borsa fiyatlarını ve üreticimizin artan maliyetlerini birlikte değerlendirerek yeni sezon alım fiyatımızı 102 lira olarak belirledik. Açıklamış olduğumuz fiyatın üreticilerimiz tarafından olumlu karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Pamuk alımlarının kooperatif bünyesinde devam ettiğini belirten Özer, TARİŞ'in temel hedeflerinden birinin üreticiyi piyasa şartlarındaki dalgalanmalara karşı korumak olduğunu vurguladı.

Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Kooperatif olarak amacımız, ortaklarımızın piyasadaki dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve Söke Ovası'nda pamuk üretiminin güçlü ve kesintisiz biçimde devam etmesine katkı sunmaktır. Sürdürülebilir pamuk tarımı için piyasayı regüle etme yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni sezonun tüm pamuk üreticileri ve tarım camiası açısından bereketli geçmesini dileyen Özer, 2026-2027 sezonunun üreticilere bol kazanç ve hayırlı bir sezon getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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