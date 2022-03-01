Söke Ticaret Borsası'nın Pamuk Analiz Cihazı Söke'ye geldi - Son Dakika
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Söke Ticaret Borsası'nın Pamuk Analiz Cihazı Söke'ye geldi

01.03.2022 14:22
Söke Ticaret Borsası'nın Pamuk Analiz Cihazı Söke'ye geldi

Söke Ticaret Borsası'nın hibe ile kazandırdığı yaklaşık değeri 5 Milyon TL olan HVI 1000 model yüksek kapasiteli çift tamburlu pamuk analiz cihazı Söke'ye geldi.

Söke Ticaret Borsası'nın hibe ile kazandırdığı yaklaşık değeri 5 Milyon TL olan HVI 1000 model yüksek kapasiteli çift tamburlu pamuk analiz cihazı Söke'ye geldi. Söke Ticaret Borsası'ndaki yerini alan analiz cihazının yakında kurulumu tamamlanarak, Sökeli çiftçilere hizmet vermeye başlayacak.

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta içinde Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, beraberinde Laboratuvar Memuru İsmail Türk ile birlikte, Gap Gümrük ve Dış Ticaret Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Servisinde cihazın teslim imzalarını atmıştı. Yapılan kontroller sonrası cihaz teslim alınmıştı. Hafta sonunda yola çıkan HVI 1000 model yüksek kapasiteli çift tamburlu pamuk analiz cihazı, Söke Ticaret Borsası'na getirildi.

Cihazı Söke'ye ve Sökeli çiftçilere kazandırmış olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; "Geçtiğimiz hafta attığımız teslim imzalarının ardından, cihaz Sökemize geldi. Sökeli çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

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Tarım Ürünleri, Büyük Menderes, Türk Lirası, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Ticaret Borsası'nın Pamuk Analiz Cihazı Söke'ye geldi - Son Dakika


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