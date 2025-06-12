Solana İçin ETF Onayı Önemi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Solana İçin ETF Onayı Önemi Artıyor

12.06.2025 11:32
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Solana'nın ETF başvurusu, kripto ekosisteminde ilgi ve güveni artırabilir.

Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum'un ardından bir diğer kripto varlık olan Solana'ya yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun sonucuna odaklanırken muhtemel onayın ekosisteme ilgiyi daha da artırması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kripto para birimlerinin geleneksel finans sistemine uyum süreci devam ediyor.

En yüksek piyasa değerine sahip iki kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum geçen yıl ETF onayı alarak ABD'de geleneksel borsalar üzerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunulmuştu.

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve "kripto dostu" bir ekonomi yönetiminin kurulmasının ardından alt coin olarak nitelendirilen diğer kripto para birimleri için de ETF başvuruları yapılmaya başlandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) şu ana kadar Solana, Litecoin, Ripple, Dogecoin ve Cardano gibi birçok proje için ETF başvurusu yapıldı.

ETF analistleri, 80 milyar doları aşkın proje değerini bulan Solana'ya verilebilecek muhtemel onayın önemine dikkati çekiyor.

Kripto pazarındaki medya kuruluşlarından Blockworks'un haberine göre SEC, Solana spot ETF başvurusunda bulunan şirketlerden bazı belgelerini güncellemelerini istedi.

Bitcoin ve Ethereum onayları öncesi de benzer süreç yaşanırken bu durum analistler tarafından Solana'nın yakın zamanda ETF onayı alabileceği şeklinde yorumlandı.

"Solana'nın alternatif konumunu pekiştirebilir"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar, Bitcoin ve Ethereum ETF onaylarının kripto paraların kurumsal yatırımcılar tarafından daha geniş kabul görmesinin önünü açtığını söyledi.

En değerli 10 kripto para birimi arasında yer alan "Solana"nın olası ETF onayının hem fiyat hem de benimsenme açısından önemli bir sıçramayı beraberinde getirebileceğini ifade eden Dündar, şöyle konuştu:

"Solana için ETF söylentileri, regülasyonların kripto piyasasını tamamen dışlamak yerine çerçevelemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Bu, sektöre yönelik uzun vadeli güvenin güçlendiği anlamına da gelir. Solana'nın kurumsal yatırımcılar için erişilebilir hale gelmesi, projeye duyulan güveni artırır ve ekosisteme olan ilginin büyümesini sağlar. Ayrıca bu onay, Solana'nın Ethereum'dan sonra en ciddi alternatif konumunu daha da pekiştirebilir."

Dündar, ETF süreçlerinde projelerin ağ güvenliği, sürdürülebilirlik ve regülasyonlarla uyumluluk gibi unsurlarda iyileştirme yapmalarının beklendiğine işaret ederek, "Avalanche, Ripple, Chainlink gibi büyük piyasa hacmine ve güçlü topluluğa sahip projeler zamanla ETF başvurularında ön plana çıkabilir." dedi.

Kaynak: AA

Kripto Para, Teknoloji, Ekonomi, Solana, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Solana İçin ETF Onayı Önemi Artıyor - Son Dakika

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