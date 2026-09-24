Soma B Santrali'nin ikinci artırması 30 Eylül'de, 4'lü ortaklıktan teklif bekleniyor - Son Dakika
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Soma B Santrali'nin ikinci artırması 30 Eylül'de, 4'lü ortaklıktan teklif bekleniyor

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Soma B Santrali\'nin ikinci artırması 30 Eylül\'de, 4\'lü ortaklıktan teklif bekleniyor
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Soma B Termik Santrali'nin icra satışında ikinci açık artırma 30 Eylül'de yapılacak; ilk artırmaya teklif gelmedi. Sektör kaynakları, Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurup ikinci artırmada teklif vermesinin beklendiğini belirtiyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satışı için gerçekleştirilecek ikinci açık artırma öncesinde önemli bir ortaklık gündeme geldi. Sektör kaynakları, ikinci açık artırmanın bu ayın sonunda yapılacağını belirterek, "İlk açık artırmaya teklif gelmedi. Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurması ve ikinci açık artırmada teklif vermesi bekleniyor" dedi.

Konya Şeker'in kontrolündeki Soma B Termik Santrali, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar lirayı aşkın borcu nedeniyle icradan satışı çıkarıldı. Santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erdi. Teklif veren çıkmadı.

İkinci açık artırma, 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve sonuçları ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

4'LÜ ORTAKLIK

İkinci açık artırma öncesinde alıcı olarak önemli bir ortaklık gündeme geldi. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "İlk açık artırmaya teklif gelmedi. Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurması ve ikinci açık artırmada teklif vermesi bekleniyor. Sektörde bu yönde bir beklenti söz konusu" değerlendirmesini yaptı.

Kaynaklar, bu aşamada da satışın sonuçlanmaması durumunda yeni bir aşamaya geçileceğini ifade ederek, "Alıcı ve satıcı pazarlığı ile Soma B Termik Santrali'nin satışı söz konusu olacaktır" dedi.

13,8 MİLYAR TL DEĞER BİÇİLDİ

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar lira değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 de KDV eklenecek.

Kaynaklar, İcra ve İflas Kanunu uyarınca, icradan satışa çıkarılan menkul veya gayrimenkulün birinci ve ikinci açık artırmalarında satışın yapılabilmesi için bilirkişinin belirlediği değerin en az yüzde 50'sine ulaşılmasının zorunlu olduğunu anımsatarak, "İkinci açık artırmada santral ve taşınmazları için belirlenen (13,8 milyar TL) değer yarıya yarıya düşürülebilir. İkinci açık artırma sonunda olası teklif ya da tekliflerle birlikte miktar da ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
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