Somali'de Uçuşlar Askıya Alındı

Somali'de merkezi hükümet ile anlaşmazlık yaşayan Güneybatı Eyaleti, tüm ticari ve özel uçuş operasyonlarının askıya alındığını bildirdi.

Güneybatı Eyaleti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki tüm havaalanları ve pistlere yönelik ticari ve özel uçuşların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu tedbir, mevcut koşullar altında sivil güvenliği sağlamak ve havacılık faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

İstisnaların, yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği Somali Misyonu (AUSSOM) tarafından gerçekleştirilen uçuşlara tanındığı aktarılan açıklamada, bu uçuşların sadece onaylı insani yardım, tıbbi ve resmi operasyonel amaçlarla yapılabileceği kaydedildi.

Söz konusu uçuşların, yalnızca personel ve kargo taşıyabileceği, ilgili makamlardan önceden izin alınmaksızın siyasi kişilerin taşınmasının yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu emre uymayan herkes, Güneybatı Eyaleti hükümetince işlem görecek ve yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır." denildi.

Tüm hava yolu şirketleri ve operatörlerin, planlı ve plansız tüm seferleri askıya almaları ve yolcu ile kargoların yeniden yönlendirilmesi için ilgili makamlarla koordinasyon sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Güneybatı Eyaleti, merkezi hükümetle tüm ilişkileri askıya aldığını bildirmişti

Somali hükümetini, milis grupları silahlandırmakla ve Eyalet Başkanı Abdiaziz Mohamed Hassan Mohamed Laftagareen'i görevden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlayan Güneybatı Eyaleti, merkezi hükümetle tüm işbirliği ve ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Somali'de anayasa değişiklikleri, seçim süreçleri ve merkezi yönetim ile eyaletler arasındaki yetki paylaşımına ilişkin anlaşmazlıklar, uzun süredir siyasi gerilimlere neden oluyor.

Federal bir yapıya sahip ülkede, son dönemde merkezi yönetim ile eyaletler arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar dikkati çekerken Puntland ve Jubaland'ın ardından Güneybatı Eyaleti ile federal hükümet arasında yaşanan bu son gelişme, söz konusu gerilimlerin güncel yansıması olarak öne çıkıyor.