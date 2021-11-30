Üye Girişi
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu - Son Dakika

Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu

30.11.2021 09:21

Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu Ayvalı Baraj gölünde bu sene kafes balıkçılığı üretimlerinde hedef yaklaşık 2 bin 500 ton. Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon balığı üretiminde ikinci sezon üretimine başladılar.

Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu

Ayvalı Baraj gölünde bu sene kafes balıkçılığı üretimlerinde hedef yaklaşık 2 bin 500 ton.

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon balığı üretiminde ikinci sezon üretimine başladılar. Ayvalı Baraj gölünde bu sene kafes balıkçılığı üretimi yapan işletme kafes sayısını artırılarak Norveç'e rakip oldular.

Ayvalı Baraj gölünde bu sene kafes balıkçılığı üretimlerinde hedef yaklaşık 2 bin 500 ton.

Kafes balıkçığı yapan Ahmet Okuyan, "Alabalık üreticisi yapmış olduğumuz balıkçılık artık Avrupa ülkelerinin önüne geçmiş durumdayız. Şuan Norveç'in rakibiyiz. Üretiyoruz. Özellikle Karadeniz somonu üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz bu balık doğu bölgesinin kalkınma açısından çok önemli oldu. Hem de buralar kırsal bölge soğuk bölge Erzurum'un ekonomik yüzü oldu. Şuan üretmiş olduğumuz balıkları Avrupa ve diğer dış ülkelere ihracatını yapıyoruz. Ayrıca yurt içinde balık veriyoruz. Değerli bir besin olduğu için satışımızda bir sorun yok üretim sürekli satışın gerisinde diyebiliriz. 2020 yılında Ayvalı Barajında balık üretmeye başlamıştık, Temmuz ayına hasat yapmıştık Ayvalı barajı yazın çok ısındığından dolayı yemlemeye ara verip soğuk barajlara balığımızı aktarmıştık Ayvalı barajı kışlık barajı olduğu için yazık gidip kışın buraya gelerek üretim yapıyoruz. Böyle meşakkati var ama sonunda güzel neticeler ve emeğimizin karşılığını aldığımız için meşakkatler hoş geliyor. İkinci sezonumuz bize ve meslektaşlarıma güzel ve bereketli olur diye düşünüyorum" dedi.

Ayvalı Barajı Olta Balıkçılığı yapan vatandaşlarında yüzünü güldürüyor kafeslerden kaçan somonları yöre halkı olta ile tutuyorlar.

Oltulu Evren Atuğ, "Hafta sonu tatilimi ayvalı barajında kafeslerden kaçan somonları yakalayarak değerlendiriyorum. Çok eğlenceli çok güzel herkese tavsiye ederim. Buyurun gelin" dedi.

Oltulu İbrahim Polat ise "Bugün çok şanslıyım Ayvalı barajında çok güzel bir somon yakaladım gün boyu yakalamaya da devam edeceğim" dedi.

Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu
Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu

Balıkçılık, Erzurum, Norveç, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Vaka sayılarının arttığı 10 ilimiz 09:21 Son Dakika! Vaka sayılarının arttığı 10 ilimiz Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı 09:13 Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak 07:30 Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
09:35 Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!
09:20 Son Dakika! Vaka sayılarının arttığı 10 ilimiz
09:14 Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!
08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!
08:46 Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
08:30 Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!
08:28 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:25 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı
Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!         
09:35
Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek! Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!         
09:15
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler         
08:45
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 09:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: Somon balığı üretiminde Norveç'e rakip oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement