Fed'in faiz kararı sonrası gram altın, 11 lira birden yükselerek 996 liraya çıktı

Amerikan Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrası altın sert bir yükselişe geçti. Fed'in 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmesiyle gram altın 10 lira birden yükseldi.

GRAMDA BİN LİRAYA RAMAK KALDI

Karar öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, karar sonrası 996 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.602 liraya, cumhuriyet altını ise 6.596 liraya yükseldi.

DOLAR AYNI TEPKİYİ VERMEDİ

Altın sert bir yükseliş gösterirken dolar ise aynı tepkiyi vermedi. Karar öncesi 18.62 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 18.61'e geriledi.

FED FAİZİ SON 15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARDI

Fed, son hamlesiyle politika faizini Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Fed, karar metninde faiz artışına devam edeceğinin sinyalini verirken, bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi.