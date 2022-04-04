Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Piyasalarda Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları genişletme hazırlıklarına yönelik haberlerin etkisi hissedildi.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 artışla 462,59 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 7.558,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 14.518,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70'lik artışla 6.731,37 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05'lik yükselişle 25.175,86 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,57'lik düşüşle 1,1099 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika