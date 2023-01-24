Son Dakika! Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum - Son Dakika
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Son Dakika! Bakan Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum

24.01.2023 14:10

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebileceğini açıkladı. Bakan Bilgin EYT'nin maliyeti ile ilgili "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir" dedi.

Binlerce çalışanın gündeminde yer alan EYT sorununda düğüm, 2022'nin sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen zirve sonrası yaptığı açıklama çözülmüştü. Yeni düzenlemeyle, yaş sınırı olmaksızın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açılıyor.

BU HAFTA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

"MALİYETİ 12-150 MİLYAR ARASINDA DEĞİŞEBİLİR"

İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi. Bilgin, "Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK"

EYT kapsamındaki borçlanmaların yapılandırma içinde olmadığını aktaran Bilgin, "Onun borçlanması tamamen bizim meri, yaşanılan kanunumuza göre yapılan bir şey. Benim 5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok." dedi.

"İhya devreye girebiliyor mu Bağ-Kur'lular için?" şeklindeki soruya Bilgin, "EYT için giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmak gerekir." yanıtını verdi. Bakan Bilgin, yapılandırma kapsamına giren SGK prim borçları ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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