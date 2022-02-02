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Son dakika: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

02.02.2022 13:01
Son dakika: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 2.017,03 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 2.017,03 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,60 puan değer kazanarak 2.017,03 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,81 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35'le turizm, en çok gerileyen yüzde 0,99'la metal eşya, makina oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında orantılı sıkılaşmaya özen göstereceği beklentilerinin artmasının pay piyasalarını desteklediğini, Rusya- Ukrayna geriliminin ise risk unsuru olarak odakta kalmaya devam ettiğini söyledi.

Fed'in bilanço küçültme ve faiz artırımlarında izleyeceği yola ilişkin sözle yönlendirmelerin arttığı bir dönemde öğleden sonra ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı verilerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mart ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği toplantıdan çıkacak kararların da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde ise bilanço takviminin yoğunlaşmaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliğin artabileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.050 puanın direnç, 1.990 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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