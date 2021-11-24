Son dakika! 'Bulut güvenliği' ile küresel standartlarda koruma

Türk Telekom'un ana sponsor olduğu Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde, siber güvenlik ihtiyaçları ele alındı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 22-26 Kasım tarihlerinde 'Siber Güvenlik Haftası' kapsamında düzenlediği fuarda gerçekleştirilen 'SDN ve Bulut Teknolojilerinin Geleceği' başlıklı panelde, verilere tek noktadan ulaşma ve yönetme kolaylığı sağlayan SDN ve bulut teknolojileri masaya yatırıldı. Panelde konuşan Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, siber güvenlik tehditlerine karşı, güvenlik öğelerini güncelleme ve yükseltme maliyetini kontrol etmek için güvenlik ağı işlevlerinin de sanallaştırılması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda bulut teknolojisinde SDN'nin yoğun olarak kullanıldığını belirten Küçük, "SDN'nin sağladığı başlıca avantajlardan biri, ağı merkezi bir perspektiften yönetme yeteneğidir. Bu teknoloji ile ağ altyapısında anında değişiklik yapmak mümkün. İleride daha duyarlı, tam otomatik ve son derece güvenli hale gelecek bu teknolojinin, küresel pazarda önemli bir yer edineceği öngörülüyor" dedi.

"Bulut güvenliği konusunda siber güvenlik uzmanları yetiştirmeliyiz"

Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel çapta işletmelerin dijital dönüşüm stratejileri; maliyetleri düşüren, altyapı karmaşasını ortadan kaldıran ve çalışma alanını genişleten SDN ve bulut teknolojileri etrafında şekilleniyor. Geleneksel güvenlik araçları ve yaklaşımları dinamik, sanal ve dağıtılmış bulut ortamlarının zorluklarına pek uygun olmadığından, yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için güvenlik ekipleri, güvenlik stratejileri güncellenmek zorunda. Bu anlamda bulut güvenliği konusunda yetenekli siber güvenlik uzmanları yetiştirmemiz çok önemli."

'Bulut Güvenliği' konseptiyle koruma

Bulut güvenliği mimarisini oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Küçük şu değerlendirmede bulundu: "Mevcut güvenlik ve ağ teknolojisi dağıtımlarını birleştiren bir yapı sunan SASE mimarisi içinde yer alacak bileşenlerin belirlenmesi, kullandığımız ve yerlileştirme kapsamında yönettiğimiz projeler içerisindeki güvenlik ürünleri ile entegrasyonların nasıl sağlanacağı gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, siber güvenlikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde, Bulut Güvenliği mimarisini dünya standartlarına hazır hale getirip, müşterilerimize kendi güvenli altyapılarımızla Bulut hizmetlerini sunmak." - İSTANBUL