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Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

30.12.2021 20:35
Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 488,71 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 15.884,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 yükselerek 27.346,83 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 016 değer kazanarak 7.173,23 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24'lük düşüşle 7.403,01 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybederek 1,131 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

Avrupa piyasalarında tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.

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Almanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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