Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,16 artışla 478 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 15.708 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 7.347 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,21 artışla üzerinde 7.029 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de 0,08 primle 26.776 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1323 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına karşı Pfizer'in ürettiği aşıların önemli koruma sağladığına ilişkin açıklamanın risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün açıklanan makro ekonomik verilere göre Almanya'da dış ticaret dengesi ekimde 12,8 milyar avro olurken, aylık bazda ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 5 arttı. Cari işlemler fazlası ise 15,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.