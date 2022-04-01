Son dakika ekonomi: CW Enerji'nin sponsor olduğu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: CW Enerji'nin sponsor olduğu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı

01.04.2022 16:42
Son dakika ekonomi: CW Enerji'nin sponsor olduğu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı

Son dakika haberleri... CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'e sponsor olduklarını ve sporcunun yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'e sponsor olduklarını ve sporcunun yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

CW Enerji'den yapılan açıklamada, Yiğit'in kadın güreşinin sembol ismi haline geldiği, Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği ve kürsünün en üst basamağında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarvan, "Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyuran Yasemin Adar Yiğit, ülkemize kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırdı. Yasemin, üst üste 4 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Dünyanın zirvesinde yer alma başarısı gösterdi ve Paris'te gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda şampiyon ilk kadın Türk güreşçi oldu. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Son olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak Yiğit'e destek olmaktan gurur duyduklarını belirten Sarvan, genç sporcunun her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kadın güreşine verdikleri destek için CW Enerji'ye teşekkür eden Yiğit de "Beşinci kez Avrupa şampiyonu oldum ve çok gururluyum. CW Enerji ailesi her zaman yanımda yer aldı. Bundan dolayı çok mutluyum. Destekleriyle Türkiye'de kadın güreşine öncülük etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu Yasemin Adar Yiğit: 'Bir ilki daha başardım' Yasemin Adar Yiğit: 'Bir ilki daha başardım'

Milli Güreşçi, Altın Madalya, Enerji, Güreş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: CW Enerji'nin sponsor olduğu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: CW Enerji'nin sponsor olduğu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement