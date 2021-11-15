Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,91 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy Altın Fonu 0,048681 2,29 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 16,820911 1,91 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,200932 1,64 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,557366 1,64 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,497896 1,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,137455 1,55 Deniz Port. Altın Fonu 0,070466 1,55 Ak Portföy Altın Fonu 0,129970 1,55 İş Portföy Altın Fonu 0,063360 1,54 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,068049 1,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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