Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.049,908947 4,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 57,768948 3,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,270216 3,73 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023345 3,64 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,625902 3,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,052972 3,45 HSBC Portföy Altın Fonu 5,294382 3,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 241,826637 3,40 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,576330 3,37 Inveo Portföy Altın Fon 1,338537 3,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!

Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum

Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti