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Son Dakika! EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifelerin aralık faturalarına yansıtıldığı şikayetleri üzerine faturaları inceleyecek - Son Dakika

Son Dakika! EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifelerin aralık faturalarına yansıtıldığı şikayetleri üzerine faturaları inceleyecek

12.01.2022 09:43

Son Dakika! EPDK'nın, 1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifelerin aralık faturalarına yansıtıldığı şikayetleri üzerine faturaları mercek altına aldığı öğrenildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

"HER TÜKETİCİ KULLANDIĞI AYIN TARİFESİNE GÖRE FATURA ÖDER"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır" diye konuştu.

"İNTERNET SİTEMİZDEKİ FATURA HESAPLAMA MODÜLÜNÜ KULLANIN"

Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

"HATALI FATURAYA KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYIZ"

Yılmaz, faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifelerin aralık faturalarına yansıtıldığı şikayetleri üzerine faturaları inceleyecek - Son Dakika Ekonomi


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