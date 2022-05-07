Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı

07.05.2022 10:59
Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığının, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garantili şekilde satışa sunulması için yetki belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yaklaşık 1 yılda 18'e ulaştı.

Ticaret Bakanlığının, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garantili şekilde satışa sunulması için yetki belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yaklaşık 1 yılda 18'e ulaştı.

???????AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yenilenmiş ürünlerin satışına ilişkin yasal altyapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanan yönetmelik, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulama ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen merkezler tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi sağlanırken bu ürünlerin sertifikaya bağlanarak garantili şekilde "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulması imkanı getirildi.

Bakanlık tarafından Haziran 2021'de 3 firma "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi. Bu yılın nisan ayı itibarıyla yetkilendirilen yenileme merkezleri sayısı 18'e ulaştı. Söz konusu merkezlere ilişkin bilgilere, Bakanlığın internet sitesindeki "https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar" sayfasından ulaşılabiliyor.

Bu merkezlerin isimleri şöyle:

"Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, HB Bilişim Servis Hizmetleri İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ouno Teknik Servis Hizmetleri AŞ, Vestel Ticaret AŞ, Avcılar Venüs Onarım Şubesi, KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ, BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Mobilfon Teknoloji AŞ, Delta Gsm Aksesuar Elektronik Bilg. ve Teknik Servis Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti,

Altar Grup Sistem Danışmanlık ve Tic. AŞ, Emperor Teknoloji Ltd. Şti., Smart Servis Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ, Pi Group Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Senatech Bilişim Teknoloji Sanayi Tic. AŞ, Getmobil Teknoloji Sanayi Tic. AŞ, Teknotrust Bilişim AŞ, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ."

KDV oranı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021'de yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödedikleri KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Böylece tüketicilere daha uygun fiyatlı ürüne ulaşma olanağı tanınırken yenileme merkezlerine de vergi avantajı sağlanarak "yenilenmiş ürün" sistemi teşvik edildi.

Diğer bir düzenlemeyle de yenilenmiş cep telefonları için taksit imkanı da getirildi. Buna göre, yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Yasal düzenleme altına alındı

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapan düzenleme, 1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu kanunda ilk defa yenilenmiş ürünlere yer verildi. Böylece yenilenmiş ürünler ilk defa kanunla düzenleme altına alınmış oldu.

Kanunla, ithalatta önemli bir yer tutan ürünlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak en az bir yıl süre ile garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması amaçlandı. Böylelikle tüketiciler hem garantili ve güvenli ürünlere ulaşmış olacak hem de israfın önlenmesine ve yeşil dönüşüme katkı sağlanacak.

Kanuna göre, yetki belgesi olmadan yenileme faaliyetinde bulunulması halinde 500 bin lira, yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için 500 lira idari para cezası uygulanacak.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde ihracat geçen yıl nisan ayına göre yüzde 60 arttı Kırklareli'nde ihracat geçen yıl nisan ayına göre yüzde 60 arttı

Bilişim, Ticaret, Gazete, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
10:14 Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı
10:06 Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:11:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement