Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. 200 baz puan düşürülen politika faizi, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Kararın açıklanmasıyla piyasalar hızlandı, dolar ve altın rekor kırdı.

DOLAR VE ALTIN FIRLADI

Karar öncesi 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49'a fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise kararla birlikte 532 liradan 541 lira seviyesine yükselerek 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi.

KURLARDA SON DURUM

Saat 14.20 itibarıyla dolar 9,41'den, altının gram fiyatı ise 539 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,98'den, sterlin ise 13,07'den alıcı buluyor.

İNDİRİM PİYASA BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE

AA Finans'ın piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler ortalama 50-100 baz puan arasında bir indirim bekliyordu. Ankete katılan 26 ekonomistin 6'sı politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin etmişti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşmişti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkmıştı. 17 kurumla gerçekleştirilen ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluşmuştu. 17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 6'sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngörmüştü. Ekonomistlerden 9'u 50 baz puan, 5'i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulunmuştu.