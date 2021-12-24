Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 11,69 12,15 -3,79 Türk İlaç Serum 14,14 14,69 -3,74 MLP Sağlık 31,72 32,50 -2,40 Kervan Gıda 12,10 12,30 -1,63 Türkiye Sigorta 5,12 5,19 -1,35 Türk Telekom 10,24 10,38 -1,35 İş Yatırım Menkul Değerler 22,64 22,90 -1,14 Yapı ve Kredi Bankası 3,54 3,58 -1,12 Ziraat GMYO 2,44 2,46 -0,81 Erbosan 119,80 120,70 -0,75 Selçuk Ecza Deposu 11,26 11,33 -0,62 Albaraka Türk 1,81 1,82 -0,55 Vakıflar Bankası 3,83 3,85 -0,52 Garanti BBVA 11,68 11,74 -0,51 Verusa Holding 45,04 45,16 -0,27 Anadolu Grubu Holding 39,20 39,28 -0,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)