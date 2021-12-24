Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|11,69
|12,15
|-3,79
|Türk İlaç Serum
|14,14
|14,69
|-3,74
|MLP Sağlık
|31,72
|32,50
|-2,40
|Kervan Gıda
|12,10
|12,30
|-1,63
|Türkiye Sigorta
|5,12
|5,19
|-1,35
|Türk Telekom
|10,24
|10,38
|-1,35
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,64
|22,90
|-1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,54
|3,58
|-1,12
|Ziraat GMYO
|2,44
|2,46
|-0,81
|Erbosan
|119,80
|120,70
|-0,75
|Selçuk Ecza Deposu
|11,26
|11,33
|-0,62
|Albaraka Türk
|1,81
|1,82
|-0,55
|Vakıflar Bankası
|3,83
|3,85
|-0,52
|Garanti BBVA
|11,68
|11,74
|-0,51
|Verusa Holding
|45,04
|45,16
|-0,27
|Anadolu Grubu Holding
|39,20
|39,28
|-0,20
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi