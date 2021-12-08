Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 6,85 7,20 -4,86 Odaş Elektrik 1,63 1,67 -2,40 Esenboğa Elektrik 31,94 32,72 -2,38 İzmir Demir Çelik 2,72 2,77 -1,81 Yataş 13,30 13,54 -1,77 Doğuş Otomotiv 50,00 50,90 -1,77 Çimsa 37,04 37,68 -1,70 Global Yatırım Holding 2,39 2,43 -1,65 Verusa Holding 56,55 57,40 -1,48 İş GMYO 2,67 2,71 -1,48 Aksa Enerji 9,47 9,61 -1,46 Karsan Otomotiv 4,38 4,44 -1,35 Kartonsan 64,80 65,65 -1,29 Aksa 29,68 30,06 -1,26 Bera Holding 11,44 11,58 -1,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,64 7,73 -1,16 Doğan Holding 3,46 3,50 -1,14 Halk GMYO 2,79 2,82 -1,06 Türkiye Sigorta 5,82 5,87 -0,85 Kerevitaş Gıda 5,14 5,18 -0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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