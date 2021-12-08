Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,85
|7,20
|-4,86
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,67
|-2,40
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|32,72
|-2,38
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|2,77
|-1,81
|Yataş
|13,30
|13,54
|-1,77
|Doğuş Otomotiv
|50,00
|50,90
|-1,77
|Çimsa
|37,04
|37,68
|-1,70
|Global Yatırım Holding
|2,39
|2,43
|-1,65
|Verusa Holding
|56,55
|57,40
|-1,48
|İş GMYO
|2,67
|2,71
|-1,48
|Aksa Enerji
|9,47
|9,61
|-1,46
|Karsan Otomotiv
|4,38
|4,44
|-1,35
|Kartonsan
|64,80
|65,65
|-1,29
|Aksa
|29,68
|30,06
|-1,26
|Bera Holding
|11,44
|11,58
|-1,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,64
|7,73
|-1,16
|Doğan Holding
|3,46
|3,50
|-1,14
|Halk GMYO
|2,79
|2,82
|-1,06
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,87
|-0,85
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|5,18
|-0,77
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi