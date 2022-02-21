Son dakika haber: AB'ye eski Komisyon üyesinden tazminat davası hazırlığı

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle istifa eden eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Phil Hogan, haksızlığa uğradığını ve tazminat talep edebileceğini açıkladı.

Fransız gazetesi Liberation'a demeç veren Hogan, hakkında çıkan salgın kurallarını ihlal iddialarının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından görevden alındığını belirtti.

Hogan, AB Komisyonu'nun görevinden alınmasına neden olan süreçte masumiyet karinesi ilkesine uyumadığını kaydetti.

Uğradığı zarara karşı hukuki süreç başlatabileceğine dikkati çeken Hogan, AB Komisyonu'ndan tazminat talep edebileceğini ifade etti.

Süreç hakkında

2020 yılının ağustos ayında yaz tatili için ülkesi İrlanda'da bulunan Hogan'ın bir golf topluluğunun düzenlediği turnuvaya ve ardından 81 kişilik akşam yemeğine katıldığı belirlenmişti.

İrlanda'da söz konusu dönemde yürürlükte olan Kovid-19 tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan düzenlediği iddia edilen etkinlik kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştu.

"Golfgate" olarak adlandırılan skandal nedeniyle programa katılan İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary'nin de aralarında olduğu pek çok siyasi istifa etmişti.

Hogan, 26 Ağustos'ta AB Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Olayla ilgili yürütülen İrlanda'da yürütülen hukuki süreç ise 3 Şubat'ta tamamlandı.

İrlanda'daki mahkeme, söz konusu yemeği düzenleyenlere yönelik suçlamaları reddetti. Mahkeme, etkinliğe katılanların Kovid-19 kurallarına uyduklarına hükmetti.

Hogan, görevden ayrılmadan önce AB'nin en önemli dosyalarından olan ticaret konularından sorumluydu.

Daha önce Jean- Claude Juncker döneminde de AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi olarak görev almıştı.