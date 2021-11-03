Son dakika haber... ABD'de ISM imalat dışı endeks ekimde rekor seviyeye yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ekimde aylık bazda 4,8 puan artışla 66,7 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

ISM, ekim ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 4,8 puan artarak 66,7 değerine yükseldi.

Hizmet sektörü büyümesindeki artışı gösteren ve bu dönemde rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 62 değerini alması yönündeydi. Endeks, eylülde 61,9 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ekimde aylık bazda 7,5 puan artışla 69,8'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,2 puan artarak 69,7 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,4 puan azalışla 51,6'ya geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 18 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit ekim ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 58,2'den 58,7 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 54,9 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.