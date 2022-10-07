Son dakika haber! Ankara'dan Kazakistan ve Gürcistan'a aktarmasız tarifeli uçuşlar 1 Kasım'da başlayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Ankara'dan Kazakistan ve Gürcistan'a aktarmasız tarifeli uçuşların 1 Kasım'dan itibaren başlayacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkent Ankara'dan Kazakistan ve Gürcistan'a aktarmasız tarifeli uçuşlar başlıyor. 1 Kasım'dan itibaren Almatı'ya haftada 2 kez, Tiflis'e haftada 2 kez olmak üzere tarifeli uçuş yapılacaktır." bilgisi verildi.