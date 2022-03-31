Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Gündemimizde böyle bir şey yok" - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Gündemimizde böyle bir şey yok"

31.03.2022 18:51

Son dakika haberi... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Gündemimizde böyle bir şey yok" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı, enflasyon ücret-artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Gündemimizde böyle bir şey yok"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı, enflasyon ücret-artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Bakan Bilgin, Ankara Ticaret Odası Congresium'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı.

Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin gelen soruya, "Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'yi etkiliyor tabii ki bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli etkisi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki Mayıs'tan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Temmuz ayında asgari ücret artışı konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamaya ilişkin ise "Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmelerimizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz Temmuz'da onu vereceğiz. Bunu karıştırmamak lazım" değerlendirmesini yaptı.

EYT'lilerle ilgili gelen soruya ise Bakan Bilgin, "Ben gündemimizde olan konuları, üzerinde çalıştığımız konuları basınımızla paylaşacağım. Şu anda paylaşacağım şey bununla sınırlı" cevabını verdi.

Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok
Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok
Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok

YORUMLAR
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Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok Son dakika haberi... Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması: Gündemimizde yok Son dakika haberi... Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması: Gündemimizde yok Bakan Bilgin: ' (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum' Bakan Bilgin: ' (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Gündemimizde böyle bir şey yok' - Son Dakika


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