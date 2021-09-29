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Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması

29.09.2021 11:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de kojenerasyon tesislerinin kurulu gücünün 4 bin 600 megavatı aştığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte kullanımının daha da artacağını düşündüğümüz kojenerasyon teknolojisi ve tesislerimizin önünü açmak için elimizden geleni...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de kojenerasyon tesislerinin kurulu gücünün 4 bin 600 megavatı aştığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte kullanımının daha da artacağını düşündüğümüz kojenerasyon teknolojisi ve tesislerimizin önünü açmak için elimizden geleni yapmakta kararlıyız." dedi.

Dönmez, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda (ICCI 2021) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 98 bin 493 megavata, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin oranının ise yüzde 53'e ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12'inci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını dile getiren Dönmez, "Tüm dünyada enerjinin geleceği olarak kabul edilen yenilenebilir enerji alanında yüksek üretim, yerli teknoloji ve yetişmiş insan kaynağı temelinde yükselen bir sektör kurmakta kararlıyız. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinde de öncü ve örnek ülke olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızın en önemli göstergesi olarak, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızda gaza sonuna kadar bastık." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10 bin megavatı aştığına dikkati çekti.

Güneş enerjisi kapasitesinin ise 7 bin 435 megavata ulaştığını söyleyen Dönmez, "Güneş enerjisinde 10 bine doğru göz kırpıyoruz. Rüzgar ve güneş kurulu gücümüze 10'ar bin megavat ilave edeceğiz. Böylece, dünyada 13'üncü, Avrupa'da 8'inci olduğumuz rüzgarda, dünyada 18'inci ve Avrupa'da 8'inci olduğumuz güneşte çok daha ön sıralarda yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayicilere kojenerasyon tesisi kurma çağrısı

Bakan Dönmez, verimli üretim ve düşük maliyet açısından önemli gördükleri kojenerasyon tesislerinin sayısının da arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Kojenerasyon tesislerimizin kurulu gücü 4 bin 600 megavatı aştı. Isı ve elektriği aynı anda üreten çok daha verimli bir çalışma prensibine sahip bu tesislerimize olan desteğimizi de artıracağız. Isı ihtiyacı olan tüm sektörlerde kullanılabilen bu teknoloji çimento, demir-çelik, kağıt ve gıda üretimine hayat vererek, üreten Türkiye hikayemizde rol alıyor. Hastane, havalimanı ve alışveriş merkezleri gibi ısıtma ve soğutma ihtiyacı olan sosyal alanlarda hayatımızı kolaylaştıran 'kojen' teknolojisi karbon ayak iznimizin azaltılmasına da ciddi derecede katkı sağlıyor. Önümüzdeki süreçte kullanımının daha da artacağını düşündüğümüz kojenerasyon teknolojisi ve tesislerimizin önünü açmak için elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli bir üretim için gereken adımları atacağız. Isı ve elektrik üretimini aynı anda yapması nedeniyle ilk bakışta 'bir taşla iki kuş' vuruyor gibi duran kojenerasyon tesislerimiz, karbon salımını engellemesi ve verimli üretim yapmasıyla 'bir taşla dört kuş vuran' üretim merkezlerimizdir."

Bu alanda yatırımların artması için yapılan çalışmalara büyük önem verdiğini vurgulayan Dönmez, yoğun enerji tüketen tesislerde maliyetlerin azaltılabilmesi için sanayicilere kojenerasyon yatırımı yapmaları çağrısında bulundu.

Dönmez, karbon ayak izinin azaltılması, fosil yakıtların yerinin yenilenebilir kaynaklarla doldurulması ve yerküreye saygının sektörün öncelikleri arasında olduğunu dile getirerek, "Tüm dünyada tercihin çok ötesinde bir zorunluluk olan temiz enerji dönüşümünde de öncü ülke olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması
Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, kojenerasyon tesislerine desteğin artacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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