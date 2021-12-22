Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|20,52
|22,80
|-10,00
|Tekfen Holding
|19,80
|22,00
|-10,00
|Enka İnşaat
|14,58
|16,20
|-10,00
|Tüpraş
|149,70
|166,30
|-9,98
|Ereğli Demir Çelik
|25,44
|28,26
|-9,98
|Ford Otosan
|226,50
|251,60
|-9,98
|Anadolu Efes
|28,34
|31,48
|-9,97
|Kardemir (D)
|9,30
|10,33
|-9,97
|Şişe Cam
|13,28
|14,75
|-9,97
|Koza Altın
|112,10
|124,50
|-9,96
|Petkim
|7,78
|8,64
|-9,95
|Koç Holding
|27,08
|30,02
|-9,79
|Doğan Holding
|2,78
|3,08
|-9,74
|Koza Madencilik
|17,20
|18,99
|-9,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,92
|32,68
|-8,45
|Deva Holding
|28,22
|30,82
|-8,44
|ASELSAN
|20,08
|21,78
|-7,81
|Mavi Giyim
|61,65
|66,75
|-7,64
|TAV Havalimanları
|32,08
|34,54
|-7,12
|Çemtaş
|15,79
|16,91
|-6,62
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi