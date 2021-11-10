Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|37,76
|34,34
|9,96
|Şok Marketler Ticaret
|12,70
|11,61
|9,39
|Erbosan
|129,30
|123,60
|4,61
|Enka İnşaat
|11,60
|11,16
|3,94
|Alarko Holding
|10,57
|10,18
|3,83
|Alarko GMYO
|23,64
|22,80
|3,68
|Aygaz
|19,33
|18,66
|3,59
|Tüpraş
|157,90
|153,00
|3,20
|Koza Altın
|111,50
|108,20
|3,05
|Şişe Cam
|9,57
|9,29
|3,01
|Gözde Girişim
|7,19
|6,99
|2,86
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,60
|1,56
|2,56
|Albaraka Türk
|2,02
|1,97
|2,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,72
|27,04
|2,51
|Migros Ticaret
|38,50
|37,58
|2,45
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,20
|20,74
|2,22
|Vestel Beyaz Eşya
|6,28
|6,15
|2,11
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,36
|17,02
|2,00
|Parsan
|32,16
|31,54
|1,97
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,72
|11,50
|1,91
Kaynak: AA
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