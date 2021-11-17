Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 2,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,34 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016047
|3,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,072651
|2,98
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,068294
|2,34
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,065629
|2,33
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,059884
|2,33
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,021584
|2,27
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,064206
|2,25
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,062618
|2,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,066369
|2,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,039825
|2,25
Kaynak: AA
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