Son dakika haber: Erzincan'da meyvecilik sektörüne yatırımlar sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Erzincan'da meyvecilik sektörüne yatırımlar sürüyor

01.04.2022 11:56
Son dakika haber: Erzincan'da meyvecilik sektörüne yatırımlar sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce tarımsal üretimin artırılması amacıyla yapılan "Erzincan Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile üreticilere vişne fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce tarımsal üretimin artırılması amacıyla yapılan "Erzincan Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile üreticilere vişne fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bölge illeri arasında farklı iklimiyle mikro klima özelliği taşıyan Erzincan, son 10 yıllık süreçte meyvecilik alanında büyük atılımlar gerçekleştirdi. İlde, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağladığı kaynaklar ve çiftçilerin kendi öz kaynakları ile kurdukları bahçelerle on binlerce meyve fidanı toprakla buluştu. İlde son yıllarda modern anlamda yüzlerce dekar kapama meyve bahçesi tesisi gerçekleştirildi. Erzincan yapılan yatırımlar sonucu çevre illere başta elma, üzüm, kiraz olmak üzere değişik meyve türlerini satmaya başladı.

Son olarak Erzincan'da 8 bin 600 adet vişne fidanı toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığının finanse ettiği Erzincan'da Meyveciliği Geliştirme ve Yaygınlaştırma Proje çerçevesinde yaklaşık 250 dekarlık kapama vişne bahçesi tesis edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan genelinde tarım sektörüne yaptıkları yatırımların devam edeceğini kaydederek, bölgenin sebze ve meyve merkezi olma yolunda Erzincan'ın emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Şahin, "Sahip olduğumuz iklim, toprak ve su kaynaklarının sağladığı avantajları yatırıma dönüştürerek hem Erzincan hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla projeli olarak çiftçilerimize tahsis ettiğimiz 8 bin 600 adet vişne fidanını toprakla buluşturuyoruz. BU proje ile Erzincan'a 250 dekarlık kapama vişne bahçesi kazandırmış olacağız. Birçok meyve türünün yetiştiği Erzincan'da sofralık ve kurutmalık meyve çeşitlerinin yansıra sanayi meyveciliğine yönelik yatırımlarımız da sürüyor" dedi. - ERZİNCAN

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Erzincan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Erzincan'da meyvecilik sektörüne yatırımlar sürüyor - Son Dakika


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