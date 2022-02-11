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Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu - Son Dakika

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

11.02.2022 16:23
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsinden birikimlerini Türk lirasında değerlendirebildiği Yuvam hesabına ilişkin bir kamu spotu hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsinden birikimlerini Türk lirasında değerlendirebildiği Yuvam hesabına ilişkin bir kamu spotu hazırladı.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan spot, televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

45 saniyelik bilgilendirmeden oluşan spotta, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanın yuvası, uzakta olsa da gönülden bağlı olduğu yerdir. Aynı yuvaya hasret duyanlar, her zaman aynı duyguda, aynı düşüncede birleşebilirler. Uzakta olsalar da aynı amaç uğruna çalışabilir, birikimlerini her koşulda kazanca dönüştürebilirler. Şimdi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları döviz cinsinden birikimlerini Yuvam hesabıyla Türk lirasında değerlendiriyor. Kur koruma güvencesi ve ilave getiri fırsatıyla hem vatandaşlarımız daha fazla kazanıyor, hem de Türkiye kazanıyor."

Spotta, Yuvam hesabının katılım bankalarından da açılabileceği belirtilerek, ayrıntılı bilginin TCMB'nin resmi internet sitesi "www.tcmb.gov.tr" üzerinden edinilebileceği vurgulandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yuvam, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu - Son Dakika
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