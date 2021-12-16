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Son dakika haber... İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25'e yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25'e yükseltti

16.12.2021 16:12
Son dakika haber... İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25'e yükseltti

Son dakika haberi: İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC), yüzde 0,1 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde olan politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltti. Kurul, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında faiz artırma kararının bire karşı sekiz üyenin oyu ile alındığı belirtildi.

Tutanaklarda, pek çok farklı sektörde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisinin hissedilemeye devam edildiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron'a karşı artırılan kısıtlamaların aralıkta ve gelecek yılın ilk çeyreğinde büyümeyi baskılamasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere'de eylül ayında yüzde 3,1 seviyesinde olan enflasyonun, kasım ayında yüzde 5,1 seviyesine yükseldiği hatırlatılan tutanaklarda, enflasyonun kış aylarında yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği bildirildi.

Çekirdek enflasyonda düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren başlamasının öngörüldüğü vurgulanan tutanaklarda, "Omicron varyantı, talep ve arz ve dolayısıyla orta vadeli küresel enflasyonist baskılar üzerindeki etkileri belirsiz olsa da, 2022'nin başlarında faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturuyor. Küresel maliyet baskıları güçlü kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası, en son Ağustos 2018'de faiz artırım kararı almıştı.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, enflasyon, yüzde 5,1 ile 2011 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Para Politikası Kurulu, Omicron, Sterlin, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25'e yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25'e yükseltti - Son Dakika
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