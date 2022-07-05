Son dakika haber: İso Başkanı Bahçıvan: Son BDDK Kararlarıyla İyice Kangren Haline Gelen Gelişmeler Nedeniyle İhracatçı Sanayiciler Kaliteli Finansmana Erişimde Ciddi... - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İso Başkanı Bahçıvan: Son BDDK Kararlarıyla İyice Kangren Haline Gelen Gelişmeler Nedeniyle İhracatçı Sanayiciler Kaliteli Finansmana Erişimde Ciddi...

05.07.2022 14:16
Son dakika haber: İso Başkanı Bahçıvan: Son BDDK Kararlarıyla İyice Kangren Haline Gelen Gelişmeler Nedeniyle İhracatçı Sanayiciler Kaliteli Finansmana Erişimde Ciddi...

Son dakika haberler... İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uygulamaları ile iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uygulamaları ile iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz" dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçı sanayicilerin kaliteli finansmana erişiminde ciddi problemler yaşamaya başladığını, en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekte ihracat rakamlarında da üretim rakamlarında da ekonomiyi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı. Bahçıvan'ın açıklaması şöyle:

"TÜRK EXİMBANK KREDİ KAYNAKLARINDA SON DÖNEMLERDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANMAKTADIR: Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank'ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır.

SON BDDK UYGULAMALARI İLE FİNANSMANA ULAŞIM İYİCE KANGREN HALİNE GELDİ: Öncelikli olarak, Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son BDDK uygulamaları ile de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz.

İHRACAT VE SANAYİ SEKTÖRÜMÜZÜN BU TÜR TATSIZ SÜRPRİZLERİ HİÇ HAK ETMEDİKLERİNE İNANIYORUZ: Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans darboğazıyla karşı karşıya bırakıyor. İhracat ve sanayi sektörümüzün bu tür tatsız sürprizleri hiç hak etmediklerine inanıyoruz. Bu konuya, bırakın önümüzdeki günleri, en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekteki ihracat rakamlarında da üretim rakamlarında da ekonomimizi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmelerin arifesinde olduğumuzu üzülerek gözlemliyoruz."

YORUMLAR
500
BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor ANTGİAD ile BAİB işbirliği protokolü imzaladı ANTGİAD ile BAİB işbirliği protokolü imzaladı
Kaynak: ANKA

İstanbul Sanayi Odası, Merkez Bankası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: İso Başkanı Bahçıvan: Son BDDK Kararlarıyla İyice Kangren Haline Gelen Gelişmeler Nedeniyle İhracatçı Sanayiciler Kaliteli Finansmana Erişimde Ciddi... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İso Başkanı Bahçıvan: Son BDDK Kararlarıyla İyice Kangren Haline Gelen Gelişmeler Nedeniyle İhracatçı Sanayiciler Kaliteli Finansmana Erişimde Ciddi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement