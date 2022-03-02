Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi

02.03.2022 12:55
Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına bir T129 Atak helikopteri daha teslim edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına bir T129 Atak helikopteri daha teslim edildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimatla ilgili paylaşımda bulundu.

"Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi." değerlendirmesinde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettik."

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İsmail Demir, Jandarma, Twitter, Atak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi - Son Dakika


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