Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yeni zamlı otobüs yolcu ücretleri, Kütahya- Eskişehir 70 TL, Kütahya- Bursa 110 TL, Kütahya- Ankara 175 TL, Kütahya- İstanbul 260 TL, Kütahya-Afyonkarahisar 90, Kütahya- İzmir 190, Kütahya- Uşak 90 TL ve Kütahya- Antalya 190 TL oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.