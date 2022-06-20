Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı

20.06.2022 16:05
Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akaryakıttaki zamlar, şehirler arası otobüs fiyatlarını da etkiledi.

Akaryakıttaki zamlar, şehirler arası otobüs fiyatlarını da etkiledi. Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yeni zamlı otobüs yolcu ücretleri, Kütahya- Eskişehir 70 TL, Kütahya- Bursa 110 TL, Kütahya- Ankara 175 TL, Kütahya- İstanbul 260 TL, Kütahya-Afyonkarahisar 90, Kütahya- İzmir 190, Kütahya- Uşak 90 TL ve Kütahya- Antalya 190 TL oldu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı - Son Dakika

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