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Son dakika haber: LG'nin son inovasyonları CES 2022'de birçok farklı dalda ödül kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: LG'nin son inovasyonları CES 2022'de birçok farklı dalda ödül kazandı

19.01.2022 13:02
Son dakika haber: LG'nin son inovasyonları CES 2022'de birçok farklı dalda ödül kazandı

Bir son dakika haberine göre LG'nin en son inovasyonları, CES 2022'de birçok farklı dalda ödüle layık görüldü.

LG'nin en son inovasyonları, CES 2022'de birçok farklı dalda ödüle layık görüldü.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG, ilk hibrit CES etkinliği hakkında haber veren yayınlardan yaklaşık 150 ödül topladı. Kazanılan en önemli ödüller arasında Usa Today'in tüketici ürünleri inceleme bölümü Reviewed tarafından verilen 24 CES İnovasyon Ödülü ve 2022 CES Editörün Seçimi ödülleri de bulunuyor.

LG, Usa Today tarafından en çok ödül alan marka oldu. LG'nin C2 serisi OLED TV, PuriCare AeroTower, DualUp monitör, S95QR Soundbar ve FX yıkama ve kurutma yenilik, teknoloji, tasarım ve fiyat açılarından değerlendirildi.

OLED teknolojisinde öncü ve küresel bir lider olan LG'nin en yeni OLED TV serisi, bu yıl CES'te en çok ödül alan televizyonlardan olmasa da yine de hakimiyetini sürdürdü. LG OLED TV'ler, görüntü kalitesi, performans ve yeni ekran boyutları ile birincilik ödüllerine hak kazandı. LG'nin OLED evo teknolojisine sahip olan yeni 42-inç C2 OLED TV ve 97-inç G2 OLED TV'si, Business Insider, Mashable ve Gear Patrol gibi sektör lideri yayınlardan ödüller alarak öne çıkan televizyon modelleri arasında yer aldı. The Verge ayrıca, LG'nin 42 inçlik C2 OLED TV'sini CES 2022 Ödülleri'nin en iyisi olarak göstererek çalışanlarının favori ürünlerinden biri olduğunu belirtti.

Best Products, Tom's Guide ve Business Insider gibi en iyi yayınlardan övgü toplayan LG PuriCare AeroTower, ev aletleri arasında CES 2022'nin en heyecan verici ürünlerinden biri olarak gösterildi. LG'nin yıkama ve kurutma ikilisi (LG'nin gelişmiş Artificial Intelligence Direct Drive-AI DD özelliğine sahip en yeni çamaşır yıkama çözümü) Good Housekeeping ve Veranda gibi önde gelen yaşam tarzı yayınları tarafından da öne çıkartıldı.

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Business Insider, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: LG'nin son inovasyonları CES 2022'de birçok farklı dalda ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber: LG'nin son inovasyonları CES 2022'de birçok farklı dalda ödül kazandı - Son Dakika
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