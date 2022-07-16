TESK Başkanı Palandöken: Sürücüler Dönüş Yolunda Yüksek Hızdan Kaçınarak Uykusuz, Yorgun Olarak Asla Yola Çıkmamalı - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: Sürücüler Dönüş Yolunda Yüksek Hızdan Kaçınarak Uykusuz, Yorgun Olarak Asla Yola Çıkmamalı

16.07.2022 09:17
TESK Başkanı Palandöken: Sürücüler Dönüş Yolunda Yüksek Hızdan Kaçınarak Uykusuz, Yorgun Olarak Asla Yola Çıkmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatili dönüşünde vatandaşı trafik kazalarına karşı uyardı. Bayramın ilk 5 gününde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Palandöken, “Bayram ziyaretlerimizin hüzünle bitmemesi için sürücüler dönüş yolunda yüksek hızdan kaçınarak uykusuz, yorgun olarak asla yola çıkmamalı ve sık sık mola vermeli. Emniyet kemerini ihmal etmemeliyiz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatili dönüşünde vatandaşı trafik kazalarına karşı uyardı. Bayramın ilk 5 gününde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Palandöken, "Bayram ziyaretlerimizin hüzünle bitmemesi için sürücüler dönüş yolunda yüksek hızdan kaçınarak uykusuz, yorgun olarak asla yola çıkmamalı ve sık sık mola vermeli. Emniyet kemerini ihmal etmemeliyiz" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı arifesi ve sonrasında verilen 9 günlük tatilin ilk 5 gününde 31 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

"CAN KAYIPLARININ ARTMASINDAN ENDİŞE ETMEKTEYİZ"

Önceki yıllarda yaşanan kazalardan ders alınması gerektiğini belirten Bendevi Palandöken'in açıklaması şöyle:

"8 Temmuz'dan itibaren yola çıkan vatandaşlarımızın karıştıkları kaza haberlerine hüzünlü bir şekilde şahit olduk. Bayram tatilinin son günlerinde kazalar normal zamanın üzerinde yer almakta. Bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan can kayıplarının, bayramın son günlerinde artmasından endişe etmekteyiz. Bu can kayıplarını önlemek için bayram dönüşlerinde kazalara 'Dur' diyelim. Bunun için kurallara harfiyen uyalım ve yüksek hızlardan kaçınalım. Bayram tatili için şehir değiştiren vatandaşlar ise bu kazaları en hafife indirmek için tatilden dönüş için son günü beklememeli. Tatilin son günü trafik yoğunluğu normal zamana göre 10 kat arttığı için kaza riski de o oranda artmaktadır. Bu sebeple dönüşler için fazla geç kalmamalıyız. Mutlu tatil ve bayram ziyaretlerimizin kötü anlar haline gelmemesi için sürücülerin kurallara uyması çok önemli görülmektedir. Özellikle uykusuz ve yorgun direksiyona oturulmamalı, sık sık mola verilip dinlenilmeli, cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı araçlardan seyir süresince uzak durulmalı, unutmayın ki bir anlık dalgınlık hayatınıza mal olabilir."

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Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Açıklaması Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Açıklaması Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: Sürücüler Dönüş Yolunda Yüksek Hızdan Kaçınarak Uykusuz, Yorgun Olarak Asla Yola Çıkmamalı - Son Dakika

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