22 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan meme coin'lere HUH Token ekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada token'ın 6 Aralık'ta satışa sunulacağı, kripto para piyasalarındaki statükoyu bozmak ve herkes için bir gelir kaynağı oluşturmak istedikleri belirtildi.

İlk kez 2009 yılında piyasaya çıkan kripto para birimlerine, 2013'te "meme coin" dünyası eklendi. Hiciv kripto para birimi olarak da anılan meme coin, kısa sürede yaygınlaştı ve bugün 22 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. İronik bir şekilde şaka olarak tasarlanan meme coin'lere ise 6 Aralık'ta bir yenisi ekleniyor. HUH Token'dan yapılan yazılı açıklamada, en büyük 10 kripto para birimi arasında girmeyi hedefledikleri belirtildi.

"STATÜKOYU BOZACAĞIZ"

HUH Token'ın blok zincir teknolojisini kullanarak ödüller kazandıracağına dikkat çekilen açıklamada "Amacımız kripto para piyasalarındaki statükoyu bozmak ve herkes için bir gelir kaynağı oluşturmak. Bunu da yenilikçi ve kullanıcı dostu transfer sistemimizle yapmayı amaçlıyoruz. Kazançlı bir transfer sistemi mantığı ile pasif yatırımcıların da ek para kazanmasına olanak tanıyacağız. Bir arkadaşına referans tavsiyesi yapanlar, BNB'deki ilk doğrudan satın alımlarının %10'u kadar kazanç sağlayacak. Ayrıca HUH TOKEN yatırımcılarI; yüzde 10 ila 20 oranında kalıcı satış vergisi indiriminden de yararlanacak" ifadelerine yer verildi.

GELENEĞİ TERSİNE ÇEVİREN TOKEN

Açıklamanın devamında, "Kripto para birimlerinin geçmişine baktığımızda, daha önceki birimlerin daha varlıklı yatırımcılara temettü ödediğine şahit olduk. Diğer bir deyişle, iyi bir kar elde etmek için daha yüksek bir başlangıç ile yatırımı gerekiyordu ki bu da herkesin yapabileceği bir şey değildi. Bu geleneği tersine çevirmek kripto para birimini herkes için erişilebilir hale getirmek üzere yola çıktık" denildi.

ARKADAŞINA TAVSİYE EDEN YÜZDE 10 KAZANACAK

HUH Token'ın bir kripto para biriminden daha fazlası olduğu belirtilen açıklamada, "HUH Token, yatırımcıların soğuk ve nakit parayı doğrudan banka hesabına yatırması için tasarlandı. Bu türünün tek örneği olan bir para transferi sistemi. Aynı zamanda hem BNB hem de token dağıtan ilk kripto para birimi. Bir arkadaşına tavsiye eden yatırımcı %10 kazanırken, satış vergisi açısından %10 ila 20 oranında kalıcı indirime sahip olabilecek. Üstelik sınırsız sayıda kişiye önermek de mümkün. Bu sebeple hızlı bir şekilde zengin olma planı sunmuyor ancak uzun vadede ayakta kalacak bir tokenla geleceğe yatırım yapmak amacımız. Kripto para piyasası çok oynak, yatırımcılar büyük ve öngörülemeyen risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Analistler, daha fazla istikrar sağlayan kriptoların popülaritesinde artış bekliyor. HUH Token ise piyasa dalgalanmaları ve oynaklıklardan kaynaklanan önemli fiyat değişikliklerini azaltan statik bir ödül yapısına sahip. Böylece geniş bir yatırımcı yelpazesi için daha erişilebilir bir alternatif sunabiliyoruz" denildi.