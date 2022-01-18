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Son dakika haber... Samsun YİKOB'dan 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun YİKOB'dan 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım

18.01.2022 13:47
Son dakika haber... Samsun YİKOB'dan 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım

Son dakika haberine göre Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) kurulduğu günden bu yana 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptığı açıklandı.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) kurulduğu günden bu yana 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptığı açıklandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı İbrahim Civelek ve YİKOB Şube Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Vali Dağlı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca Samsun'da yürütülen kamu yatırımları, proje ve hizmetlerin son durumu hakkında brifing aldı.

Toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın faaliyetlerine başladığı 2014 yılından bugüne kadar 854 proje hayata geçirerek, bunların 267'sini eğitim, güvenlik, kültür turizm ve diğer kamu idareleri adına yapılan orta ve büyük ölçekli yapım işleri oluşturduğunu ifade eden Vali Dağlı, Atakum Hükümet Konağı'ndan Çarşamba Huzurevi'ne, Gazi İl Halk Kütüphanesi'nden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Bafra İlçe Tarım Müdürlüğü hizmet binasından 19 Mayıs Havaalanı uçuş hazırlık binasına kadar birçok farklı kamu yatırımını gerçekleştiren Samsun YİKOB'un merkez ve ilçelerde inşa ettiği eğitim binası sayısının 154 olduğunu belirterek, sadece eğitim hizmetleri noktasında 7 yılda Samsun'a 105 okul, 1712 derslik, 2 bin 960 kişilik spor salonu, çok sayıda yemekhane, yurt, pansiyon ve atölye binası kazandırıldığını açıkladı.

Ayrıca, Samsun Evleri, Bozkurt Eğitim Müzesi, Yaşar Doğu Kültür Evi, Medikal Cerrahi Aletler Müzesi gibi onlarca restorasyon projesinin de YİKOB'un koordinesi ve mali desteği ile sonuçlandırıldığını hatırlatan Vali Dağlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyindeki yatırımlarına aktarılan ödeneklerle birlikte, yıllık yaklaşık olarak 250 milyon bütçe kullanan YİKOB'un, 2019 yılından bugüne kırsalda gerçekleştirilen ortak projelere mali katkısı 70 milyonu aştığını dile getirdi. Dağlı, birçok farklı alanda görev, sorumluluk ve yatırımları bulunan ve kurulduğu günden bu yana ilde 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştiren YİKOB'un halihazırda takip ettiği 29 projenin toplam sözleşme bedelinin 250 milyon TL olduğunu kaydetti.

2014 yerel seçimleri sonrası 30 büyükşehirde valiye bağlı olarak kurulan ve 2016 yılından itibaren kamu tüzel kişiliğine ve özel bütçeye sahip olan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmekle görevli ve yetkililer.

Tüm acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 acil çağrı merkezini de bünyesinde barındıran kurum ayrıca merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğunu da denetliyor ve buna ilişkin yıllık olarak hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara sunuluyor. - SAMSUN

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Samsun Valiliği, Türk Lirası, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Samsun YİKOB'dan 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım - Son Dakika Ekonomi


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