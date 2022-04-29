Edenred Türkiye, Teknosa ile başlattığı kampanyayla TecnoClub üyesi Ticket Restaurantlılara özel indirimler sunuyor.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı, kullanıcılarını ayrıcalıklı hissettirme hedefiyle hayata geçirdiği Red Club sadakat programı ile seçkin markalarla iş birlikleri yaparak avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Teknosa iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında 20 Nisan-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında TeknoClub üyesi Ticket Restaurant Edenredliler için Preo ürünlerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Çay makinesi, bluetooth kulaklık, hoparlör, saç kurutma makinesi, Türk kahvesi makinesi cezve, aydınlatma kablolu oyun klavyesi, kulak üstü kablosuz kulaklık, erkek bakım kiti gibi birçok üründeki yüzde 20 indirim fırsatı Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Teknoclub'a üye olmayan Ticket Restaurant kullanıcıları Teknosa web sitesi üzerinden kolayca üye olabiliyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi almak için MyEdenred mobil uygulamasını ziyaret edebilir.