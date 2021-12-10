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Son dakika haber: Tüm dünyadan yatırımcılar 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak - Son Dakika

Son dakika haber: Tüm dünyadan yatırımcılar 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak

10.12.2021 10:41
Son dakika haber: Tüm dünyadan yatırımcılar 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak

Gelen son dakika haberlerine göre Online ticaret platformu Binomo, World Trading Cup'21 ile Türk yatırımcıları küresel ligde yarıştıracağını açıkladı.

Online ticaret platformu Binomo, World Trading Cup'21 ile Türk yatırımcıları küresel ligde yarıştıracağını açıkladı. 13 Aralık'ta başlayacak turnuvada, Türkiye'den yatırımcılar 2 ayrı yarışmada finale kalmak için mücadele edecek. 10 ligde 2 bin 600'den fazla ödülün dağıtılacağı turnuvanın 1 milyon doları aşan ödül havuzunun yatırımcılar tarafından paylaşılacağı duyuruldu.

Yarattığı turnuva ekosistemi ile yatırımcıları eğlenceli bir rekabet ortamında buluşturmayı amaçlayan Binomo, küresel ölçekte düzenleyeceği en büyük turnuvaya hazırlandığını duyurdu. Tüm yatırımcıların World Trading Cup'21 kapsamındaki 10 ligde ülkelerini temsil edeceği turnuvada, Türkiye'den yatırımcılar da küresel lige çıkabilmek için yarışacak. Yatırımcıların işlem yaparak 1 milyon doları aşan ödül havuzunu paylaşacağı turnuva, 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DÜZENLENEN EN BÜYÜK TURNUVA

World Trading Cup'21 ile bu zamana kadar düzenledikleri en büyük turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, "10 ligde oynanacak turnuva 2 bölümden oluşuyor. İlk bölümde yatırımcılar, küresel lige çıkmak için kendi liglerinde yarışacak. En iyi performansı elde eden yatırımcılar, finalde kendi ülkelerini temsil ederek büyük ödülleri kazanmak için yarışacak. Ödül havuzunun katılımcı sayısına göre yükseldiği turnuvamızda, 1 milyon doları aşan 2 bin 600'den fazla ödül yatırımcıları bekliyor" dedi.

2 AYRI YARIŞMADA MÜCADELE EDECEKLER

World Trading Cup'21 kapsamında 2 yarışma düzenlediklerini kaydeden Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, turnuvaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde bulunmaya ve riskleri göz önünde bulundurarak bir sonraki adımı öngörmeye dayananan turnuvamızda, 2 farklı yarışma düzenliyoruz. Yatırımcılar 50 Daily ve Sprints yarışmalarından herhangi birine ya da aynı anda ikisine birden katılabilecek. 28 gün sürecek 50 Daily yarışmasında, her ligden 100 katılımcı ödül kazanacak. Yarışmada günün ilk 50 işlemi puanlanacak. Başarılı işlemlere 2 kat daha fazla puan verilecek. Finale kalan en iyi 3 yatırımcı, 60 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşacak. 1'er haftalık 4 etap halinde sürecek Sprints'te ise yatırımcılar kendi liglerinde 20 ödül kazanacak. Puanların işlem hacimlerine göre verildiği yarışmada başarılı işlemler yine 2 kat fazla puan alacak. Finale kalan 3 yatırımcı, 100 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşmak ve süper ödül BMW 3 serisi aracı kazanmak için küresel yatırımcılarla kıyasıya mücadele edecek."

EĞLENCELİ BULUŞMA NOKTASI

Yatırım araçlarının eğlenceli bir buluşma noktasına dönüştürüleceği turnuvaya sadece gerçek hesapları olan Binomo kullanıcılarının katılabileceği bildirildi. Her ligde ilk 3'e giren yatırımcıların ödülleri Binomo hesaplarına yatırılacak. Turnuvada 4'üncü ve sonraki sıralarda kalanlar ise risksiz işlem hacmi elde edecek.


Son dakika haber: Tüm dünyadan yatırımcılar 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak

Yatırımcı, Türkiye, Aralık, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Tüm dünyadan yatırımcılar 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak - Son Dakika Ekonomi


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