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Son dakika haber... Türk Telekom'dan "Bulut Güvenliği" ile küresel standartlarda koruma - Son Dakika

Son dakika haber... Türk Telekom'dan "Bulut Güvenliği" ile küresel standartlarda koruma

24.11.2021 10:13
Son dakika haber... Türk Telekom'dan "Bulut Güvenliği" ile küresel standartlarda koruma

Son dakika haberlerine göre Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, "Hedefimiz, siber güvelikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde müşterilerimize, kendi güvenli altyapımızla, dünya standartlarında Bulut ve Bulut Güvenliği hizmetleri sunmak.

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, "Hedefimiz, siber güvelikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde müşterilerimize, kendi güvenli altyapımızla, dünya standartlarında Bulut ve Bulut Güvenliği hizmetleri sunmak." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 22-26 Kasım'da Siber Güvenlik Haftası kapsamında düzenlediği fuarda gerçekleştirilen "SDN ve Bulut Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panelde, verilere tek noktadan ulaşma ve yönetme kolaylığı sağlayan SDN ve bulut teknolojileri masaya yatırıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, siber güvenlik tehditlerine karşı, güvenlik öğelerini güncelleme ve yükseltme maliyetini kontrol etmek için güvenlik ağı işlevlerinin de sanallaştırılması gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda bulut teknolojisinde SDN'nin yoğun olarak kullanıldığını belirten Küçük, "SDN'nin sağladığı başlıca avantajlardan biri, ağı merkezi bir perspektiften yönetme yeteneğidir. Bu teknoloji ile ağ altyapısında anında değişiklik yapmak mümkün. İleride daha duyarlı, tam otomatik ve son derece güvenli hale gelecek bu teknolojinin, küresel pazarda önemli bir yer edineceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bulut güvenliği konusunda siber güvenlik uzmanları yetiştirmeliyiz"

Küçük, küresel çapta işletmelerin dijital dönüşüm stratejilerinin maliyetleri düşüren, altyapı karmaşasını ortadan kaldıran ve çalışma alanını genişleten SDN ve bulut teknolojileri etrafında şekillendiğini belirterek, "Geleneksel güvenlik araçları ve yaklaşımları dinamik, sanal ve dağıtılmış bulut ortamlarının zorluklarına pek uygun olmadığından, yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için güvenlik ekipleri, güvenlik stratejileri güncellenmek zorunda. Bu anlamda bulut güvenliği konusunda yetenekli siber güvenlik uzmanları yetiştirmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Bulut güvenliği mimarisini oluşturmak için çalışmalar" yaptıklarını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Mevcut güvenlik ve ağ teknolojisi dağıtımlarını birleştiren bir yapı sunan SASE mimarisi içinde yer alacak bileşenlerin belirlenmesi, kullandığımız ve yerlileştirme kapsamında yönettiğimiz projeler içerisindeki güvenlik ürünleri ile entegrasyonların nasıl sağlanacağı gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Telekom olarak hedefimiz, siber güvenlikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde, Bulut Güvenliği mimarisini dünya standartlarına hazır hale getirip, müşterilerimize kendi güvenli altyapılarımızla Bulut hizmetlerini sunmak."

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, siber güvenliğin geleceği detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Son dakika haber... Türk Telekom'dan Bulut Güvenliği ile küresel standartlarda koruma

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Türk Telekom'dan 'Bulut Güvenliği' ile küresel standartlarda koruma - Son Dakika Ekonomi


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