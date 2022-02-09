İstanbul Bilgi Üniversitesi, tütün ve tütün mamullerinin, her yıl 8,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu duyurdu.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, tütün ve tütün mamulleri kullanımının, içinde bulunulan yüzyılın "en büyük ve en uzun süren salgını" olarak nitelendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, tütün ve tütün mamullerinin, her yıl 8,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğu, günde 22 bin, her 3 saniyede bir kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Bostan, Kovid-19'un özellikle akciğerleri etkileyen ve bu yolla ölüme sebep olabilen bir enfeksiyon olduğunu belirterek, sigara içmenin tüm diğer virüslerde olduğu gibi yeni tip koronavirüse karşı akciğerlerin savunma gücünü azalttığını bildirdi.

Bostan, "Ayrıca sigara kullanımı, ağır Kovid-19 hastalığı için risk faktörü olan diyabet, kalp ve akciğer hastalıkları gelişimini de artıran bir etken olarak biliniyor. Bu açıdan elimizdeki bilimsel veriler, sigara içmenin koronavirüs hastalığını ve ölüm riskini artırdığını net olarak gösteriyor. Araştırmalar, dumanlı dumansız tüm tütün ürünlerinin virüsün vücuda girmesini sağlayan ACE2 reseptörlerini artırdığını, solunum yolunun bağışıklık cevabını azalttığını ve kendini yenileme gücünü bozduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Sigara içmek ölüm riskini yaklaşık 4 kat artırıyor"

Uzman Dr. Pınar. Bostan, sigara içmenin bulaş riskini de artırdığını belirterek, 2,4 milyon kişinin katıldığı bir araştırmaya göre, sigara içenlerde 10'dan fazla semptom varlığı riskinin 1,5 kat daha fazla olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Sigara içmenin ağır hastalık ve ölüm riskini artırdığını, Kovid-19 kaynaklı pıhtı bozuklukları ve nörolojik bozuklukların sigara kullananlarda daha sık görüldüğünü aktaran Bostan, Türkiye'de sigara içmenin ölüm riskini yaklaşık 4 kat artırdığını bildirdi.

Bostan, Kovid-19'un neden olduğu risklerin bazı genç içicileri sigarayı bırakmaya yönlendirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı durum kronik rahatsızlığı olan daha ileri yaş grubunda da söz konusu. Bu durum, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi için bir fırsat. Böylece toplum, sigara ve Kovid-19 riskinden daha fazla korunabilir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin, halk sağlığını korumak adına salgın sırasında da sigaranın bırakılmasını savunması gerekiyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü bunun için önemli bir vesile. Bunu isteyenlerin, sigara bırakma polikliniklerinden ya da aile hekimlerinden destek almaları başarı şanslarını artıracaktır."