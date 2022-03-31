Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı

31.03.2022 11:15
Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı

Son dakika haberi... Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve projeleri masaya yatırıldı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve projeleri masaya yatırıldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi tarafından karşılanan Vali Karaloğlu'na ilk olarak DİSKİ'nin yakın zamanda içme suyu ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere için satın aldığı 4 kazıyıcı-yükleyici araç tanıtıldı. Vali Karaloğlu, yeni alınan araçları inceleyerek test sürüşü yaptı, ardından DİSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gökez, Fatih Yürük ile Daire Başkanları katıldığı toplantıda DİSKİ'nin 2021 yılı içerisindeki çalışmaları ele alındı. Vali Karaloğlu, 2022 yılı içerisinde yapılacak yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin bilgi aldığı toplantıda, Genel Müdür Tutşi tarafından yapılan çalışmaları anlatan bir sunum yapıldı.

DİSKİ'nin çalışmalarını kırsalda ve merkezde yoğun olarak sürdürdüğünün altını çizen Karaloğlu, DİSKİ'nin önemli projeler yürüttüğünü, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, alt yapı gibi birçok alanda daha iyi hizmet sunmaya gayret ettiklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı
Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı
Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ'nin yatırımları ele alındı - Son Dakika


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