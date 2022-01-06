Son dakika haberi... İkinci el ve atıl cep telefonları ekonomiye kazandırıldı

TİCARET Bakanlığı, yetki belgesi alan 11 firma tarafından ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonlarının yenilenip, satışa sunularak, ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yapılan düzenleme ile yetki belgesi alarak faaliyete başlayan 11 firma ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin belirlenen standartlara uygun yenilenmesi ve sertifikaya bağlanarak garantili şekilde 'yenilenmiş ürün' olarak satışa sunulmasına imkan sağlandığı belirtildi. Bu kapsamda ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonlarının bu firmalar tarafından yenilendiği kaydedilerek, "Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır" denildi.

KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜKDV oranlarının da değiştirildiği belirtilerek, "Yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerimizin mevcutta ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranı yüzde 1'e düşürülerek tüketicilerimizin daha uygun fiyatlı ürün satın almalarına olanak sağlanmıştır. Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacı ile yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesi ile yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde; fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.

Tüketicilerin olası mağduriyeti yaşamaması için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmasının önemli olduğu, yetkisiz şekilde yenilenmiş ürün adı altında cep telefonu satan firmaların bakanlıkça takip edildiği ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağı da belirtildi.